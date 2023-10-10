​Бывший импресарио Марадоны: «Ньюэллс» вправе надеяться на возвращение Месси»

Гильермо Коппола, человек, который вел дела легендарного Диего Марадоны в Италии, считает, что в аргентинском клубе «Ньюэллс» вправе рассчитывать на то, что Лионель Месси еще вернется поиграть за него. В свое время точно так же поступил Диего Марадона, в 1993 году сыгравший несколько матчей за «Ньюэллс».

- Не прямо сейчас, но «Ньюэллс» вправе надеяться на это, - цитирует слова Копполы derbyderbyderby.it.

Месси, напомним, выступал в составе этого клуба до того, как перебрался в «Барселону». Сейчас Лионель выступает в американском «Интер Майами», он перебрался в МЛС минувшим летом.