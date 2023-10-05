​Ортега забивает и в 49 лет

Бывший форвард аргентинской сборной Ариэль Ортега, в составе национальной команды сыгравший на двух чемпионатах мира, по-прежнему забивает - несмотря на свои 49 лет. Ортега, завершивший официальную карьеру одиннадцать лет тому назад, сыграл в матче «Миллионариос» и «Платенсе», который закончился, как и подобает, в пользу «толстосумов-миллионеров», выигравших 10:0.

Ортега забил один гол, но красивый - мощным дальним ударом в верхний угол ворот. Большую часть своей карьеры футболист провел в Аргентине, но, в то же время, успел поиграть в Испании за «Валенсию» и в Италии за «Парму» и «Сампдорию».