Эрнан Креспо может возглавить аргентинский клуб

Бывший нападающий миланского «Интера» и «Пармы» Эрнан Креспо может стать тренером аргентинского «Расинга», который недавно остался без наставника вследствие увольнения Фернандо Гаго, бывшего игрока мадридского «Реала». Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, главным фаворитом на место Гаго является именно Креспо.

Ранее Креспо успел потренировать с полдюжины клубов - молодежку «Пармы», сезон с «Моденой», затем работа в аргентинских клубах «Банфилд» и «Дефенса и Хустиция», а также бразильском «Сан-Паулу» в 2021 году, и, наконец, опыт с катарским «Аль-Духаилем» в 2022 году.