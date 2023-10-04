​Месси уже выбрал следующий клуб – это не «Барселона»

Минувшим летом Лионель Месси подписал контракт с «Интер Майами». Трудовое соглашение звёздного аргентинца рассчитано до конца 2025 года. Месси провёл в МЛС всего несколько месяцев, но он уже имеет планы относительно будущего.

Как сообщает El Nacional, Лионель решил, что по истечению контракта с «Интер Майами» отправится в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Именно в этом аргентинском клубе Месси начинал свой футбольный путь, прежде чем оказаться в академии «Барселоны».

За «Интер Майами» Лео Месси успел провести 12 матчей. В них чемпион мира записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач на партнёров.