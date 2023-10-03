Карлос Тевес стал тренером «Индепендьенте» месяц тому назад, и сейчас его команда выиграла дерби Авельянеды, забив два безответных мяча.

Победа в дерби - всегда повод для большой радости, но Тевес сперва решил пообщаться с журналистами. Но ему не дали его собственные игроки - прямо во время пресс-конференции они ворвались зал и со смехом подняли своего тренера на руки и унесли подальше от изумленных журналистов.

Впрочем, вслед за радостью придет время трудовых будней - «Индепендьенте» надо спасаться от невеселой перспективы вылета.

Напомним, что ранее Тевес тренировал «Росарио Сентраль».