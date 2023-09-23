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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Месси признался, за какую команду мечтает сыграть

23 Сентября 2023 • 07:45 Комментировать (1)

Звезда мирового футбола Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами», рассказал о своей мечте.

«Я давно хочу осуществить мечту – сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз». Хочется насладиться аргентинским футболом, выступая за эту команду. Это моя мечта», - передает слова 36-летнего нападающего Infobae.

В минувшее трансферное окно Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Нападающий подписал контракт до конца 2025 года.

В составе американской команды Лионель провел 12 поединков, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Ньюэллс Олд Бойз Интер Майами
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Комментарии (1)
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InterSan
23 Сентября 2023 в 08:20
У каждого игрока имеется недосягаемая мечта.
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