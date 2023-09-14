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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​В Аргентине выпустили конфеты в честь последнего чемпионата мира Марадоны видео

14 Сентября 2023 • 01:47 Комментировать

В 1994 году Диего Армандо Марадона привел себя в порядок и собрался на чемпионат мира в США, где подарил своим поклонникам два прекрасных матча - но после них выяснилось, что в его организме нашли эфедрин и Марадону дисквалифицировали.

Тем не менее, в Аргентине с трепетом вспоминают тот турнир, несмотря на то, что после истории с Марадоной команда проиграла сперва болгарам, а затем румынам и вылетела с Мундиаля. После того, как там решили выпустить сладости в честь Месси и его катарского триумфа, настало время и для «ностальгических конфет».

В продаже в Аргентине появились конфеты Alfajor Maradona, обертка которых выполнена в виде футболки Диего на американском чемпионате мира 1994 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Аргентины ЧМ-1994
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