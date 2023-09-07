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​Кавани отреагировал на непопадание в сборную Уругвая

07 Сентября 2023 • 17:23 Комментировать

Нападающий Эдинсон Кавани, который летом пополнил состав «Бока Хуниорс», не попал в список игроков, вызванных Марсело Бьелсой в сборную Уругвая на сентябрьский сбор. 36-летний футболист дал комментарий на этот счёт.

«Жизнь состоит из этапов. Если тот, кто принимает решение сейчас, чувствует или думает, что я не на высоте, это нормально. Сегодня они считают так и вызывают тех, кого хотят. В следующий раз всё может быть иначе. Это разные этапы», - сказал Кавани Telemundo.

Ранее Эдинсон Кавани поиграл в Европе за «Палермо», «Наполи», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Валенсию».

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Сборная Уругвая Эдинсон Кавани
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