Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Видаль уверен в том, что Месси ещё долго будет играть за сборную Аргентины

28 Августа 2023 • 01:09 Комментировать

Хотя Лионель Месси уже уходил из сборной, он вернулся, после чего выиграл Кубок Мира в Катаре в конце прошлого года. Артуро Видаль, выступавший с Месси в составе «Барселоны» и желающий воссоединиться с ним вновь, уверен в том, что аргентинский супернападающий еще долго будет выступать за сборную своей страны - до последнего, что называется.

- Кубок Америки-2024? Конечно, Месси там будет. Я вообще думаю, что он еще долго будет играть за сборную. Он счастлив, надевая эту футболку, это же очевидно, - цитирует слова Артуро Видаля итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Артуро Видаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
01:09 · Аргентина
​Видаль уверен в том, что Месси ещё долго будет играть за сборную Аргентины
27 Августа
21:38 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» прокомментировали интерес к полузащитнику «Тальереса» Толосе
03:25 · Аргентина
Вальдано: «Марадона - гений 20-го века, Месси - гений 21-го века» 1
25 Августа
12:50 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» усилится чилийским защитником
03:16 · Аргентина
В Аргентине продают специальные кексы в честь победы сборной в чемпионате мира
22 Августа
19:40 · Аргентина
Тевес стал новым главным тренером «Индепендьенте» официально
08:47 · Италия. Серия А
«Милан» близок к трансферу защитника из Аргентины
21 Августа
16:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Рольхейсера прокомментировал информацию, что форвард продолжит карьеру в «Зените»
10:34 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» усилится аргентинским нападающим
20 Августа
08:19 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» опережает клубы АПЛ в борьбе за соотечественника Месси 1
19 Августа
12:31 · Россия. Премьер-лига
Конти перед переходом в «Колон»: Я не мог спокойно оставаться в России
18 Августа
08:07 · Италия. Серия А
«Милан» покупает аргентинского защитника
02:41 · Аргентина
Годин считает Месси лучшим игроком всех времён и народов 1
17 Августа
03:04 · Аргентина
Тевес: «Деньги, заработанные в Китае, позволяют содержать 15 семей»
01:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Футболку Месси занесли на Джомолунгму - самую высокую гору в мире
Все новости
Рекомендуем