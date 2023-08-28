​Видаль уверен в том, что Месси ещё долго будет играть за сборную Аргентины

Хотя Лионель Месси уже уходил из сборной, он вернулся, после чего выиграл Кубок Мира в Катаре в конце прошлого года. Артуро Видаль, выступавший с Месси в составе «Барселоны» и желающий воссоединиться с ним вновь, уверен в том, что аргентинский супернападающий еще долго будет выступать за сборную своей страны - до последнего, что называется.

- Кубок Америки-2024? Конечно, Месси там будет. Я вообще думаю, что он еще долго будет играть за сборную. Он счастлив, надевая эту футболку, это же очевидно, - цитирует слова Артуро Видаля итальянское новостное агентство ITASportPress.