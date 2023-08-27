Вальдано: «Марадона - гений 20-го века, Месси - гений 21-го века»

Бывший аргентинский футболист Хорхе Вальдано, выступавший в эпоху Диего Марадоны, высоко ценит не только его, но и Лионеля Месси - он ставит их на одну ступень в своем пантеоне славы.

- Марадона был последним гением двадцатого века, Месси - гений 21-го века. Даже когда на поле происходит землетрясение, Месси спокоен, как обычно, что обескураживает соперников. В ходе своей карьеры он стал не только выдающимся игроком, но и тактиком. А чемпионат мира в Катаре стал витриной всех его способностей, - цитирует слова Хорхе Вальдано итальянское новостное агентство ITASportPress.