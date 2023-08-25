В Аргентине продают специальные кексы в честь победы сборной в чемпионате мира

Эйфория по поводу победы в чемпионате мира в конце прошлого года все еще не прошла в Аргентине - там продолжают отмечать успех всеми возможными способами. Так, в последнее время в стране стали очень популярны специальные кексы, которые продаются в стилизованных под футболки игроков сборной Аргентины обертках.

Они изготавливаются из молока, арахиса и ганаша. Рецепт и пропорции тщательно выбирались различными экспертами, дегустаторами, кондитерами и журналистами - до того, как был выбран оптимальный вкус. «Дольче» - так называется сладость, и это название отлично отражает чувства аргентинцев после победы в Катаре.