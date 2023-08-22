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Тевес стал новым главным тренером «Индепендьенте» официально

22 Августа 2023 • 19:40 Комментировать
Индепендьенте Авельянеда
...
Велес Сарсфилд
28.08 01:15

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес стал новым главным тренером «Индепендьенте». Об этом сообщает официальный сайт аргентинской команды.

Напомним, ранее 39-летний экс-игрок возглавлял «Росарио Сентраль» с июня по ноябрь 2022 года. В других клубах Тевес не работал.

В качестве футболиста, помимо «Манчестер Юнайтед», аргентинец выступал за «Манчестер Сити», «Вест Хэм», «Ювентус» и многие другие команды.

Предстоящий матч «Индепендьенте» проведет матч против клуба «Велес». Встреча состоится 28 августа. Начало поединка запланировано на 01:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Индепендьенте Карлос Тевес
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ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ АВЕЛЬЯНЕДА ВЕЛЕС САРСФИЛД
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