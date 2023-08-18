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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Годин считает Месси лучшим игроком всех времён и народов

18 Августа 2023 • 02:41 Комментировать

Недавно завершивший карьеру игрока Диего Годин уверен в том, что аргентинец Лионель Месси является лучшим игроком за всю историю футбола. Он убедился в этом в бытность защитником мадридского «Атлетико», поиграв против Месси.

- Кто-то выбирает Марадону, считая его лучшим игроком всех времен, но для меня таковым является Месси. Лишь дважды я просил других игроков обменяться футболками, и оба раза это был Лионель Месси - как игрок «Барселоны» и как игрок аргентинской сборной, - цитирует слова Година TyC.

Напомним, что сейчас Лионель Месси выступает в США в составе «Интер Майами». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Диего Годин
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