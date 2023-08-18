Годин считает Месси лучшим игроком всех времён и народов

Недавно завершивший карьеру игрока Диего Годин уверен в том, что аргентинец Лионель Месси является лучшим игроком за всю историю футбола. Он убедился в этом в бытность защитником мадридского «Атлетико», поиграв против Месси.

- Кто-то выбирает Марадону, считая его лучшим игроком всех времен, но для меня таковым является Месси. Лишь дважды я просил других игроков обменяться футболками, и оба раза это был Лионель Месси - как игрок «Барселоны» и как игрок аргентинской сборной, - цитирует слова Година TyC.

Напомним, что сейчас Лионель Месси выступает в США в составе «Интер Майами».