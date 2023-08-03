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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Супруга Месси пояснила, что означает новое празднование гола в его исполнении

03 Августа 2023 • 00:18 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий Лионель Месси начал выступления в МЛС, и после очередного гола, забитого в ворота «Атланты», удивил необычным празднованием гола. Лео не стал креститься и поднимать пальцы к небу, словно взывая и благодаря Всевышнего, но вместо этого он загадочно вытянул руку и словно подозвал к себе неведомых спутников.

Жест прокомментировала супруга Месси Антонелла Роккуццо, которая выложила фото в социальные сети и подписала его Thor's Day, намекая, что жест Месси тянется именно оттуда. Стоит добавить, что один из сыновей Лео, Тьяго, является большим поклонником именно этого героя. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Антонелла Роккуццо
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Alex1972
03 Августа 2023 в 01:30
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