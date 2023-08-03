Супруга Месси пояснила, что означает новое празднование гола в его исполнении

Аргентинский нападающий Лионель Месси начал выступления в МЛС, и после очередного гола, забитого в ворота «Атланты», удивил необычным празднованием гола. Лео не стал креститься и поднимать пальцы к небу, словно взывая и благодаря Всевышнего, но вместо этого он загадочно вытянул руку и словно подозвал к себе неведомых спутников.

Жест прокомментировала супруга Месси Антонелла Роккуццо, которая выложила фото в социальные сети и подписала его Thor's Day, намекая, что жест Месси тянется именно оттуда. Стоит добавить, что один из сыновей Лео, Тьяго, является большим поклонником именно этого героя.