​Годин: «Теперь у меня другие приоритеты»

Попрощавшийся с футболом Диего Годин поведал о том, что собирается делать в ближайшем будущем, уругвайский защитник, памятный по выступлениям за мадридский «Атлетико», заявил, что у него теперь новые приоритеты.

- Я давно думал об окончании карьеры. Я хотел завершить ее в хорошей форме, так как перед мной сейчас появились другие приоритеты. Недавно я стал отцом, моя семья в Уругвае, я хочу отдохнуть и проводить время с ними, а также заниматься другими вещами, - цитирует слова Година итальянское новостное агентство ITASportPress.

Последним клубом Година был аргентинский «Велес Сарсфилд».