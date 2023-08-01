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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Кавани: «Бока» - лучший клуб в Южной Америке»

01 Августа 2023 • 23:09 Комментировать

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани стал игроком аргентинского «Бока Хуниорс», и в своем первом интервью в новом качестве он прокомментировал это решение. По его словам, он решился на переход в силу того, что «Бока» в его глазах является лучшим клубом Южной Америки.

- «Бока Хуниорс» - это важнейший клуб Южной Америки и один из важнейших в мире. Обстоятельства контрактов бывают разными, но бесспорно одно - я хотел попасть сюда, иначе я бы не был тут, - цитирует слова Кавани итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что до этого уругваец выступал в составе испанской «Валенсии». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Эдинсон Кавани
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