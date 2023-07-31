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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Годин завершил карьеру

31 Июля 2023 • 13:47 Комментировать

Известный уругвайский защитник Диего Годин принял решение о завершении игровой карьеры. 37-летний футболист провел прощальный поединок за аргентинский «Велес Сарсфилд» против «Уракана» (0:1). После завершения встречи футболист покидал поле со слезами на глазах.

В Европе Диего приобрел известность благодаря длительному периоду карьеры в мадридском «Атлетико». Цвета «матрасников» уругваец защищал с 2010 по 2019 год. Также он поиграл за «Вильярреал», миланский «Интер» и «Кальяри».

В составе сборной Уругвая защитник провел 159 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Годин
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