Годин завершил карьеру

Известный уругвайский защитник Диего Годин принял решение о завершении игровой карьеры. 37-летний футболист провел прощальный поединок за аргентинский «Велес Сарсфилд» против «Уракана» (0:1). После завершения встречи футболист покидал поле со слезами на глазах.

В Европе Диего приобрел известность благодаря длительному периоду карьеры в мадридском «Атлетико». Цвета «матрасников» уругваец защищал с 2010 по 2019 год. Также он поиграл за «Вильярреал», миланский «Интер» и «Кальяри».

В составе сборной Уругвая защитник провел 159 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами.