Известный нападающий Эдинсон Кавани стал футболистом «Бока Хуниорс». Топ-клуб Аргентины объявил о подписании с 36-летним игроком контракта, рассчитанного до конца декабря 2024 года.

Ранее о расторжении трудового соглашения с Кавани сообщила испанская «Валенсия», где опытный форвард провёл прошлый сезон.

В начале июля Эдинсон Кавани заявил, что мечтает поиграть за «Бока Хуниорс». В скором времени в прессе появилась информация о старте переговоров.

Добавим, что в Европе до «Валенсии» Кавани выступал за «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».