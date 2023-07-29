Пике рассказал о любви к «Ривер Плейту»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике рассказал о своей любви к аргентинскому «Ривер Плейту».

«Бока Хуниорс» всегда казалась больше похожей на «Реал», а «Ривер Плейт» — на «Барселону». Я всегда предпочитал «Ривер». Я не мог указать конкретную причину, но именно из-за этой ассоциации я больше склоняюсь к «Риверу», — заявил чемпион мира и Европы в интервью для издания Ole.

Напомним, что Херард Пике завершил профессиональную футбольную карьеру в ноябре 2022 года. С 2008 по 2022 год защитник выступал за «Барселону».