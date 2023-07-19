​«Ривер Плейт» сравнялся с «Бока Хуниорс» по количеству национальных трофеев

Как мы уже сообщали, «Ривер Плейт» выиграл чемпионат Аргентины, хотя триумф в итоге обернулся трауром. Тем не менее, статистически «Ривер Плейт» сравнялся с «Бока Хуниорс» - своим главным соперником, соперничество с которым считается аргентинским «эль класико».

Теперь у обеих команд по пятьдесят два трофея на внутренней арене, но при этом «Ривер Плейт» чаще побеждал в самом чемпионате - дело в том, что в Аргентине за титул принято считать и победу в Кубке.

У «Ривер Плейт» 38 побед в чемпионате и четырнадцать кубков, в то время как у «Бока Хуниорс» тридцать пять побед в чемпионате и семнадцать кубков.