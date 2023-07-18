Шок в Аргентине - защитник «Ривер Плейта» выиграл титул, но потерял мать и сестру в ДТП

Победа в чемпионате Аргентины вместе с «Ривер Плейт» обернулась трагедией для защитника клуба Элиаса Гомеса - всего лишь через пару часов после триумфа его 66-летняя мать Жунильда и 25-летняя сестра Мелани погибли в дорожно-транспортном происшествии, когда навстречу им внезапно выскочил грузовик.

Его водитель уже арестован полицией, ему грозят долгие годы тюрьмы, но Элиасу, как и всему клубу, от этого вряд ли легче. Так что радость в «Ривер Плейт» сменилась трауром. Пресс-служба «Ривер Плейта» уже выразила свои соболезнования, то же самое массово делают и фанаты клуба.