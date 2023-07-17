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​Самый титулованный аргентинский тренер возглавил «Васко да Гама»

17 Июля 2023 • 01:30 Комментировать

Бывший футболист «Наполи», «Фиорентины» и «Интера», аргентинец Рамон Диас, стал наставником бразильского клуба «Васко да Гама». Помогать 63-летнему специалисту будет его собственный сын Эмилиано. Рамон Диас, помимо славного прошлого в Италии, является рекордсменом Аргентины по количеству титулов в качестве тренера - целых семь с «Ривер Плейт».

В прошлом он руководил также сборной Уругвая, а до недавних пор работал в саудовском «Аль-Хиляле» - том самом, который пытался пригласить Лионеля Месси. Его в саудовском клубе заменил португалец Жорже Жезуш, покинувший «Фенербахче». 

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Евро-Футбол.Ру,
Васко Да Гама Рамон Диас
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