​Самый титулованный аргентинский тренер возглавил «Васко да Гама»

Бывший футболист «Наполи», «Фиорентины» и «Интера», аргентинец Рамон Диас, стал наставником бразильского клуба «Васко да Гама». Помогать 63-летнему специалисту будет его собственный сын Эмилиано. Рамон Диас, помимо славного прошлого в Италии, является рекордсменом Аргентины по количеству титулов в качестве тренера - целых семь с «Ривер Плейт».

В прошлом он руководил также сборной Уругвая, а до недавних пор работал в саудовском «Аль-Хиляле» - том самом, который пытался пригласить Лионеля Месси. Его в саудовском клубе заменил португалец Жорже Жезуш, покинувший «Фенербахче».