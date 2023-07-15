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Отец Ванды Нары уверяет, что у неё всё в порядке со здоровьем

15 Июля 2023 • 22:25 Комментировать (1)

В Аргентине судачат о том, что Ванда Нара, скандальная и эпатажная супруга и агент Мауро Икарди, заболела лейкемией - об этом мы сообщали еще вчера. Целый ряд аргентинских изданий опубликовал подобные сведения, однако родные Ванды, в частности, ее отец, отрицают столь драматический сценарий.

- Мы с супругой озабочены состоянием здоровья нашей дочери, но то, что ее выписали из больницы, говорит о том, что все в порядке, нет причин беспокоится. Просто обычная проверка здоровья, - написал Андрес Нара, отец Ванды, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди Ванда Нара
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Июля 2023 в 22:46
нет причин беспокоится
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