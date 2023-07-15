Отец Ванды Нары уверяет, что у неё всё в порядке со здоровьем

В Аргентине судачат о том, что Ванда Нара, скандальная и эпатажная супруга и агент Мауро Икарди, заболела лейкемией - об этом мы сообщали еще вчера. Целый ряд аргентинских изданий опубликовал подобные сведения, однако родные Ванды, в частности, ее отец, отрицают столь драматический сценарий.

- Мы с супругой озабочены состоянием здоровья нашей дочери, но то, что ее выписали из больницы, говорит о том, что все в порядке, нет причин беспокоится. Просто обычная проверка здоровья, - написал Андрес Нара, отец Ванды, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.