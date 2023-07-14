Кавани нашёл себе новый клуб

Футбольный агент Уолтер Гульельмоне, который представляет интересы нападающего Эдинсона Кавани, прибыл в Аргентину для переговоров с руководством «Бока Хуниорс». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Себас Джованелли.

Стороны провели успешные переговоры. Для оформления сделки агенту и клубу осталось согласовать некоторые детали. Трудовое соглашение между Кавани и «Бока Хуниорс» будет рассчитано на один или два года.

В минувшем сезоне Эдинсон выступал за испанскую «Валенсию». 36-летний уругваец принял участие в 25 поединках Ла Лиги, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.