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Месси поздравил Аргентину с днем независимости

13 Июля 2023 • 04:53 Комментировать

На днях, девятого июля, Аргентина отметила 207-летие со дня обретения независимости, которая произошла в 1816 году - именно тогда объединенные провинции Рио де ла Платы объявили о независимости от хиревшей Испании. В Аргентине день независимости - выходной, хотя в этом году он совпал с воскресеньем.

Так или иначе, Лионель Месси, хотя и находился на Багамах, отметил национальный праздник историей в социальной сети, где опубликовал поздравление страны, а в качестве сопутствующей фотографии выбрал, конечно же, одно из лучших своих фото с чемпионата мира в Катаре, который сборная Аргентины, как хорошо известно, выиграла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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