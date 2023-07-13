Месси поздравил Аргентину с днем независимости

На днях, девятого июля, Аргентина отметила 207-летие со дня обретения независимости, которая произошла в 1816 году - именно тогда объединенные провинции Рио де ла Платы объявили о независимости от хиревшей Испании. В Аргентине день независимости - выходной, хотя в этом году он совпал с воскресеньем.

Так или иначе, Лионель Месси, хотя и находился на Багамах, отметил национальный праздник историей в социальной сети, где опубликовал поздравление страны, а в качестве сопутствующей фотографии выбрал, конечно же, одно из лучших своих фото с чемпионата мира в Катаре, который сборная Аргентины, как хорошо известно, выиграла.