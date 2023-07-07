На ранчо Батистуты прошли обыски

Проблемы у легендарного Габриэля Батистуты - на его ранчо прошла проверка со стороны представителей трудовой инспекции. Они были вызваны многочисленными жалобами на бизнес бывшего нападающего «Фиорентины» и «Ромы».

И проверки подтвердили, что работающие на его ранчо люди действительно сталкивались с плохими условиями работы, а также им недоплачивали. И теперь Батистуте грозят серьезные штрафы, которые могут подорвать здоровье его сельскохозяйственного бизнеса.

Напомним, что игровая карьера Батистуты продлилась с 1988 по 2005 год, он забил 54 гола за сборную Аргентины - больше лишь у Месси.