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На ранчо Батистуты прошли обыски

07 Июля 2023 • 02:06 Комментировать

Проблемы у легендарного Габриэля Батистуты - на его ранчо прошла проверка со стороны представителей трудовой инспекции. Они были вызваны многочисленными жалобами на бизнес бывшего нападающего «Фиорентины» и «Ромы».

И проверки подтвердили, что работающие на его ранчо люди действительно сталкивались с плохими условиями работы, а также им недоплачивали. И теперь Батистуте грозят серьезные штрафы, которые могут подорвать здоровье его сельскохозяйственного бизнеса.

Напомним, что игровая карьера Батистуты продлилась с 1988 по 2005 год, он забил 54 гола за сборную Аргентины - больше лишь у Месси. 

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Евро-Футбол.Ру,
Габриэль Батистута
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