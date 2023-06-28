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Месси снялся в сериале

28 Июня 2023 • 12:15 Комментировать (1)

Звёздный футболист Лионель Месси снялся в сериале Los Protectores, который показывают в Аргентине. Семикратный обладатель «Золотого мяча» сыграл самого себя в эпизодической роли. Сцена с Месси длится приблизительно пять минут, о чём на своих страницах рассказывает AS.

На протяжении двух последних сезонов Лионель Месси выступал за «ПСЖ». По завершению сезона 2022/2023 аргентинец решил не продлевать контракт. Теперь Месси будет играть за «Интер Майами» из МЛС.

Ранее Лионеля Месси заметили на Багамских островах. Именно там в настоящий момент отдыхает футболист со своей семьёй.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Июня 2023 в 12:33
О-о-о!!!... Теперь и Оскар получит... А-ха-ха-ха...
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