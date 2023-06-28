Звёздный футболист Лионель Месси снялся в сериале Los Protectores, который показывают в Аргентине. Семикратный обладатель «Золотого мяча» сыграл самого себя в эпизодической роли. Сцена с Месси длится приблизительно пять минут, о чём на своих страницах рассказывает AS.

На протяжении двух последних сезонов Лионель Месси выступал за «ПСЖ». По завершению сезона 2022/2023 аргентинец решил не продлевать контракт. Теперь Месси будет играть за «Интер Майами» из МЛС.

Ранее Лионеля Месси заметили на Багамских островах. Именно там в настоящий момент отдыхает футболист со своей семьёй.