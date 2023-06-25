Месси сделал хет-трик в прощальном матче Родригеса

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и французского «ПСЖ» Лионель Месси поучаствовал в прощальном поединке своего экс-партнера по сборной Аргентины Макси Родригеса.

Поединок проходил в Росарио – родном городе 36-летнего футболиста. Месси сыграл за сборную аргентинских футболистов, составленную из бывших и действующих игроков национальной команды. Их соперником был клуб «Ньюэллс Олд Бойз».

Поединок завершился победой «Ньюэллс Олд Бойз» в результативной игре со счетом 7:5. В активе Месси три забитых мяча.

Добавим, что встречу посетили 40 тысяч болельщиков.