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Месси сделал хет-трик в прощальном матче Родригеса

25 Июня 2023 • 09:35 Комментировать

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и французского «ПСЖ» Лионель Месси поучаствовал в прощальном поединке своего экс-партнера по сборной Аргентины Макси Родригеса.

Поединок проходил в Росарио – родном городе 36-летнего футболиста. Месси сыграл за сборную аргентинских футболистов, составленную из бывших и действующих игроков национальной команды. Их соперником был клуб «Ньюэллс Олд Бойз».

Поединок завершился победой «Ньюэллс Олд Бойз» в результативной игре со счетом 7:5. В активе Месси три забитых мяча.

Добавим, что встречу посетили 40 тысяч болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Макси Родригес
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