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Астрада: Месси — герой, в Аргентине будут смотреть его матчи за «Интер Майами» эксклюзив

24 Июня 2023 • 19:34 Комментировать
Филадельфия Юнион
...
Интер Майами
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Через 6 ч. 47 мин.

Экс-футболист сборной Аргентины Леонардо Астрада в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

Сегодня, 24 июня, в Аргентине большой праздник, 36-й день рождения гения. Месси всегда любили, но в последнее время любовь к нему стала еще сильнее.

- Людей в Аргентине не огорчило, что он не перешел в «Барселону» или не вернулся в Аргентину?

- Нет, абсолютно. Не вижу ничего плохого в том, что он уехал в США. В последние годы «Барселона» не уважала его и его семью. А ведь он футболист, который принес команде больше всего побед на международном уровне. Касаемо возвращения в Аргентину, это сейчас невозможно. Он никогда не играл в Аргентине и, быть может, приедет в самом конце карьеры, но это не так важно. Он уже герой!

- Повысится ли в Аргентине интерес к МЛС из-за Месси?

- Я не думаю, что как-то сильно возрастет интерес к МЛС. В Аргентине больше любят свой чемпионат и европейский футбол. Но, конечно, матчи «Интер Майами» будут смотреть, как смотрели игры «ПСЖ», когда там играл Месси. Все зависит от личности Лео.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами Леонардо Астрада
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЮНИОН ИНТЕР МАЙАМИ
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