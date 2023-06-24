Экс-футболист сборной Аргентины Леонардо Астрада в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

Сегодня, 24 июня, в Аргентине большой праздник, 36-й день рождения гения. Месси всегда любили, но в последнее время любовь к нему стала еще сильнее.

- Людей в Аргентине не огорчило, что он не перешел в «Барселону» или не вернулся в Аргентину?

- Нет, абсолютно. Не вижу ничего плохого в том, что он уехал в США. В последние годы «Барселона» не уважала его и его семью. А ведь он футболист, который принес команде больше всего побед на международном уровне. Касаемо возвращения в Аргентину, это сейчас невозможно. Он никогда не играл в Аргентине и, быть может, приедет в самом конце карьеры, но это не так важно. Он уже герой!

- Повысится ли в Аргентине интерес к МЛС из-за Месси?

- Я не думаю, что как-то сильно возрастет интерес к МЛС. В Аргентине больше любят свой чемпионат и европейский футбол. Но, конечно, матчи «Интер Майами» будут смотреть, как смотрели игры «ПСЖ», когда там играл Месси. Все зависит от личности Лео.