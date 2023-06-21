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Дзанетти: «Месси принял спокойное решение»

21 Июня 2023 • 04:06 Комментировать

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал новое приключение Лионеля Месси, который решил сменить Париж на Майами и будет выступать в клубе Дэвида Бекхэма. Дзанетти, несколько лет выступавший в сборной Аргентины бок о бок с Месси, считает, что чемпион мира сделал спокойный выбор - в том плане, что в Майами его никто не будет доставать.

- Месси принял спортивное и в то же время семейное решение. Он хотел покоя, и его присутствие очень поможет вырасти МЛС, - считает Дзанетти, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хавьер Дзанетти
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