Дзанетти: «Месси принял спокойное решение»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал новое приключение Лионеля Месси, который решил сменить Париж на Майами и будет выступать в клубе Дэвида Бекхэма. Дзанетти, несколько лет выступавший в сборной Аргентины бок о бок с Месси, считает, что чемпион мира сделал спокойный выбор - в том плане, что в Майами его никто не будет доставать.

- Месси принял спортивное и в то же время семейное решение. Он хотел покоя, и его присутствие очень поможет вырасти МЛС, - считает Дзанетти, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.