Выступления Хамеса за «Боку» профинансирует консорциум аргентинских бизнесменов

Мы уже сообщали о том, что Хамес Родригес, звезда чемпионата мира 2014 года и мадридского «Реала» в прошлом, будет выступать за аргентинский «Бока Хуниорс».

Как оказалось, это во многом коммерческий проект, так как в выступлениях колумбийца в Аргентине заинтересован консорциум местных бизнесменов - именно они будут оплачивать сие удовольствие, в то время как бюджет клуба никоим образом не пострадает в этой ситуации. Они связывают большие маркетинговые ожидания с этим проектом.

Оправдает ли их 31-летний игрок, недавно не сумевший показать себя в греческом «Олимпиакосе» - покажет ближайшее будущее.