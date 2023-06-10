Хамес Родригес продолжит карьеру в аргентинском клубе

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес продолжит карьеру в «Боке Хуниорс». Об этом сообщает журналист Хавьер Эрнандес Боннет.

По информации источника, контракт 31-летнего футболиста с аргентинским клубом будет рассчитан на три года.

Напомним, в настоящий момент Хамес Родригес находится без клуба. Последним местом работы знаменитого колумбийца был греческий «Олимпиакос», который он покинул весной нынешнего года. Также полузащитник известен по своим выступлениям за «Порту», «Монако», «Эвертон», «Баварию» и мадридский «Реал».

Отметим, что Хамес Родригес является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2014 года (шесть голов) и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала».