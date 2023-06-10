«Ривер Плейт» пригласил работающих на «Монументале» строителей на игру Кубка Либертадорес

Красивый поступок совершило руководство аргентинского клуба «Ривер Плейт» - оно пригласило 500 работников-строителей, которые занимаются ремонтом стадиона «Монументаль», на матч Кубка Либертадорес с «Флуминенсе».

Это стало наградой за скорость работы - по графику, они должны были закончиться к 2024 году, но строители так постарались, что уже практически сдали объект. И на матч с «Флуминенсе» явились 86 тысяч человек.

И «Ривер Плейт» порадовал своих поклонников, выиграв у бразильцев со счетом 2:0 благодаря двум голам во второй половине встречи, это сделали Лукас Бельтран и Эсекьель Барко.