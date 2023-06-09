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Огромный мурал Месси появился на фасаде студенческого общежития в Тиране видео

09 Июня 2023 • 06:31 Комментировать

Необычайно большой мурал с изображением Лионеля Месси появился на фасаде одного из зданий в албанской столице Тиране. Таким образом благодарные Месси албанские поклонники футбола решили выразить свою радость после катарского триумфа Месси и компании, пригласив для этого художника из Аргентины - 41-летнего Максимилиано Баньяско.

В результате на стене студенческого общежития появился гигантский рисунок размером двадцать пять на десять метров. Ранее Баньяско уже рисовал подобные рисунки с Диего Марадоной в Неаполе - в общем, человек уже хорошо известен в своей сфере. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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