Необычайно большой мурал с изображением Лионеля Месси появился на фасаде одного из зданий в албанской столице Тиране. Таким образом благодарные Месси албанские поклонники футбола решили выразить свою радость после катарского триумфа Месси и компании, пригласив для этого художника из Аргентины - 41-летнего Максимилиано Баньяско.

В результате на стене студенческого общежития появился гигантский рисунок размером двадцать пять на десять метров. Ранее Баньяско уже рисовал подобные рисунки с Диего Марадоной в Неаполе - в общем, человек уже хорошо известен в своей сфере.