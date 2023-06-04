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Матч «Ривер Плейт» был прерван трагедии на стадионе

04 Июня 2023 • 14:35 Комментировать

Матч чемпионата Аргентины между командами «Ривер Плейт» и «Дефенса и Хустисия» был прерван. Причиной стала случившаяся на стадионе трагедия – поклонник «Ривер Плейт» упал с трибуны и умер на месте от полученных травм.

Погибшим оказался 53-летний болельщик по имени Пабло. Район трагедии на стадионе был оцеплен, и вскоре арбитр отправил команды по домам.

«Ривер Плейт» в своём заявлении дал понять, что фанат погиб в результате несчастного случая. Никакого воздействия со стороны третьих лиц не было.

Стадион «Ривер Плейт» был закрыт на сутки. Клуб объявил день траура.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ривер Плейт
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