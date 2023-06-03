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Иньесту зовут в Аргентину

03 Июня 2023 • 22:21 Комментировать

Неожиданный вариант для продолжения карьеры появился у Андреса Иньесты, который только что завершил свой пятилетний опыт в Японии. Как уточняет издание Ole, к нему обратился аргентинский клуб «Аргентинос Хуниорс», руководит которым бывший футболист «Барселоны» Габи Милито, заманивает Иньесту к себе в качестве играющего тренера.

За этот клуб в прошлом успели поиграть такие люди, как Диего Марадона, Фернандо Редондо и Хуан Рикельме. Иньеста пока что не дал четкого ответа на предложение, но при этом намекнул, что еще чувствует в себе силы поиграть. Напомним, что Андресу - 39 лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Аргентинос Хуниорс
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