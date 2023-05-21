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Тевес: «Я принципиально не учил английский язык из-за нападения Англии на Аргентину»

21 Мая 2023 • 13:36 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес заявил, что принципиально не изучал английский язык в бытность своих выступлений на Туманном Альбионе. Причина примерно та же, по которой чиновники не любили в свое время Диего Марадону, активно выступавшего против вторжения Великобритании на Мальвинские (в Англии их называют Фолклендскими) в 1982 году.

- Я не учил английский принципиально, потому что Англия вторглась в мою страну в 1982 году. У меня был дядя, который прекрасно играл и у него могла получиться отличная карьера. Но как раз, когда ему пора было переходить в большой клуб, в «Ривер Плейт», его призвали на эту войну. Он стал потом алкоголиком, война сломала его. На меня это произвело огромное впечатление, - заявил Тевес. 

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Карлос Тевес
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