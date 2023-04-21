Агуэро полез в экономику и нарвался на оскорбление

Известный в прошлом футболист Серхио Агуэро предложил аргентинской экономике отказаться от песо в качестве официальной валюты и перейти на доллары. По словам экс-игрока «Манчестер Сити», стране нужны доллары, ведь стоимость песо за границей незначительна.

Аргентинский журналист Пабло Дагган раскритиковал Агуэро за его комментарии.

«Агуэро говорит со своей позиции, ведь он долларовый миллиардер. Он никогда не получал зарплату в песо. Конечно, для него долларизация – лучший выход, ему плевать на песо», - сказал журналист в эфире Radio 10.

В продолжении комментария Дагган назвал Агуэро «сукиным сыном», которому нужно «дать по башке», чтобы заставить думать.

Напомним, что Серхио Агуэро завершил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем.