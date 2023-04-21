Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

Агуэро полез в экономику и нарвался на оскорбление

21 Апреля 2023 • 16:13 Комментировать

Известный в прошлом футболист Серхио Агуэро предложил аргентинской экономике отказаться от песо в качестве официальной валюты и перейти на доллары. По словам экс-игрока «Манчестер Сити», стране нужны доллары, ведь стоимость песо за границей незначительна.

Аргентинский журналист Пабло Дагган раскритиковал Агуэро за его комментарии.

«Агуэро говорит со своей позиции, ведь он долларовый миллиардер. Он никогда не получал зарплату в песо. Конечно, для него долларизация – лучший выход, ему плевать на песо», - сказал журналист в эфире Radio 10.

В продолжении комментария Дагган назвал Агуэро «сукиным сыном», которому нужно «дать по башке», чтобы заставить думать.

Напомним, что Серхио Агуэро завершил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.04.23 в 02:30
Колон Колон
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
2.70 3.00 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
16:13 · Аргентина
Агуэро полез в экономику и нарвался на оскорбление
15 Апреля
12:35 · Аргентина
«Бока Хуниорс» идёт на рекорд - 12 красных карточек в шестнадцати последних матчах видео
06 Апреля
22:59 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес назвал самого сложного соперника в карьере
05 Апреля
18:46 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Расинга»: «Оренбург» не обращался по поводу выкупа Мансильи»
11:37 · Аргентина
«Бока Хуниорс» хочет пригласить звёздного тренера
04 Апреля
08:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер полузащитника за 20 млн евро
03 Апреля
21:15 · Аргентина
Игуаин вернётся на поле по приглашению Агуэро
01 Апреля
08:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Отаменди сделал себе татуировку с победой сборной Аргентины, Месси поблагодарил его
30 Марта
11:42 · Аргентина
Экс-тренер «Барселоны» может продолжить карьеру в Аргентине
28 Марта
14:03 · Аргентина
Статую Месси установят рядом со статуями Марадоны и Пеле
26 Марта
06:44 · Аргентина
Автор победного пенальти в финале ЧМ подарил 60 билетов на матч Аргентины с Панамой сиротам
18 Марта
13:39 · Испания. Ла Лига
«Мне очень больно» - «Севилья» не захотела отпустить Алехандро Гомеса на игры сборной Аргентины
17 Марта
00:27 · Аргентина
Около одного миллиона человек пытаются заказать билеты на первый товарищеский матч Аргентины после триумфа в Катаре
15 Марта
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» ведут борьбу за аргентинский талант
10 Марта
14:20 · Франция. Лига 1
10-летний мальчик пообещал «обеспечить Месси безопасность»
Все новости
Рекомендуем