Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

«Бока Хуниорс» идёт на рекорд - 12 красных карточек в шестнадцати последних матчах видео

15 Апреля 2023 • 12:35 Комментировать
Сан-Лоренсо
1:0
Бока Хуниорс
окончен

Нервозно проходят последние матчи аргентинского «Бока Хуниорс» - игроки клуба получили двенадцать красных карточек за последние шестнадцать матчей. В последний раз это случилось в матче против «Сан-Лоренсо», последние полчаса матча «Бока» провел вдесятером, более того, было еще одно удаление, но после просмотра VAR арбитр пожалел «Боку» и не стал удалять Агустина Сандеса.

Впрочем, следует заметить и другое - семь (!!!) из двенадцати последних красных карточек были получены в ставшем легендарным матче 6 ноября 2022 года против «Расинга» в финале «Трофея чемпионов». В той игре поле покинули досрочно Себастьян Вилья, Алан Варела, Луис Адвинкула, Карлос Самбрано, Диего Гонсалес, Франк Фабра и Дарио Бенедетто. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Сан-Лоренсо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.04.23 в 22:30
Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия
Институто Институто
Видео
16.04.23 в 01:00
Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата Эстудиантес Ла Плата
2.12 3.05 3.85
Видео
16.04.23 в 03:30
Уракан Уракан
Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс
Видео
16.04.23 в 03:30
Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата
Бельграно Бельграно
2.75 3.00 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
12:35 · Аргентина
«Бока Хуниорс» идёт на рекорд - 12 красных карточек в шестнадцати последних матчах видео
06 Апреля
22:59 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес назвал самого сложного соперника в карьере
05 Апреля
18:46 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Расинга»: «Оренбург» не обращался по поводу выкупа Мансильи»
11:37 · Аргентина
«Бока Хуниорс» хочет пригласить звёздного тренера
04 Апреля
08:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер полузащитника за 20 млн евро
03 Апреля
21:15 · Аргентина
Игуаин вернётся на поле по приглашению Агуэро
01 Апреля
08:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Отаменди сделал себе татуировку с победой сборной Аргентины, Месси поблагодарил его
30 Марта
11:42 · Аргентина
Экс-тренер «Барселоны» может продолжить карьеру в Аргентине
28 Марта
14:03 · Аргентина
Статую Месси установят рядом со статуями Марадоны и Пеле
26 Марта
06:44 · Аргентина
Автор победного пенальти в финале ЧМ подарил 60 билетов на матч Аргентины с Панамой сиротам
18 Марта
13:39 · Испания. Ла Лига
«Мне очень больно» - «Севилья» не захотела отпустить Алехандро Гомеса на игры сборной Аргентины
17 Марта
00:27 · Аргентина
Около одного миллиона человек пытаются заказать билеты на первый товарищеский матч Аргентины после триумфа в Катаре
15 Марта
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» ведут борьбу за аргентинский талант
10 Марта
14:20 · Франция. Лига 1
10-летний мальчик пообещал «обеспечить Месси безопасность»
07 Марта
09:01 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Мой отец работал на стройке и это сыграло важную роль в моём воспитании»
Все новости
Рекомендуем