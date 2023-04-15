Нервозно проходят последние матчи аргентинского «Бока Хуниорс» - игроки клуба получили двенадцать красных карточек за последние шестнадцать матчей. В последний раз это случилось в матче против «Сан-Лоренсо», последние полчаса матча «Бока» провел вдесятером, более того, было еще одно удаление, но после просмотра VAR арбитр пожалел «Боку» и не стал удалять Агустина Сандеса.

Впрочем, следует заметить и другое - семь (!!!) из двенадцати последних красных карточек были получены в ставшем легендарным матче 6 ноября 2022 года против «Расинга» в финале «Трофея чемпионов». В той игре поле покинули досрочно Себастьян Вилья, Алан Варела, Луис Адвинкула, Карлос Самбрано, Диего Гонсалес, Франк Фабра и Дарио Бенедетто.