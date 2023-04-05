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«Бока Хуниорс» хочет пригласить звёздного тренера

05 Апреля 2023 • 11:37 Комментировать

Известный бразильский тренер Луис Фелипе Сколари может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. Согласно информации журналистов Fichajes, в услугах специалиста заинтересовано руководство клуба «Бока Хуниорс». Ради работы в аргентинском гранде 74-летний наставник готов снизить свои финансовые требования.

Последним местом работы Сколари был «Атлетико Паранаэнсе». Кроме того, за плечами опытного специалиста работа во многих бразильских клубах, лондонском «Челси», сборных Португалии и Бразилии.

После девяти туров чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» набрала 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Ривер Плейт» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Фелипе Сколари Бока Хуниорс
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