«Бока Хуниорс» хочет пригласить звёздного тренера

Известный бразильский тренер Луис Фелипе Сколари может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. Согласно информации журналистов Fichajes, в услугах специалиста заинтересовано руководство клуба «Бока Хуниорс». Ради работы в аргентинском гранде 74-летний наставник готов снизить свои финансовые требования.

Последним местом работы Сколари был «Атлетико Паранаэнсе». Кроме того, за плечами опытного специалиста работа во многих бразильских клубах, лондонском «Челси», сборных Португалии и Бразилии.

После девяти туров чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» набрала 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Ривер Плейт» на семь баллов.