Игуаин вернётся на поле по приглашению Агуэро

Аргентинский экс-нападающий Гонсало Игуаин возвращается на футбольное поле - впервые после того, как он повесил бутсы на гвоздь, закончив выступления в «Интер Майами». Другой бывший аргентинский форвард, Серхио Агуэро, пригласил его в Kings League, где у Агуэро есть своя команда Kunisport.

Игуаин будет выступать в качестве «игрока 12» - это означает, что он, скорее всего, проведет только один матч. Как добавил сам Агуэро, Игуаин уже подтвердил свое участие.

Напомним, что в прошлом Игуаин выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Наполи», «Милан» и даже мадридский «Реал».