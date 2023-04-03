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Игуаин вернётся на поле по приглашению Агуэро

03 Апреля 2023 • 21:15 Комментировать

Аргентинский экс-нападающий Гонсало Игуаин возвращается на футбольное поле - впервые после того, как он повесил бутсы на гвоздь, закончив выступления в «Интер Майами». Другой бывший аргентинский форвард, Серхио Агуэро, пригласил его в Kings League, где у Агуэро есть своя команда Kunisport.

Игуаин будет выступать в качестве «игрока 12» - это означает, что он, скорее всего, проведет только один матч. Как добавил сам Агуэро, Игуаин уже подтвердил свое участие.

Напомним, что в прошлом Игуаин выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Наполи», «Милан» и даже мадридский «Реал». 

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Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин Серхио Агуэро
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