Экс-тренер «Барселоны» может продолжить карьеру в Аргентине

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Херардо Мартино может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. Согласно данным журналиста Сесара Луиса Мерло, в услугах специалиста заинтересована «Бока Хуниорс». Стороны сейчас ведут переговорный процесс.

Последним местом работы Мартино была сборная Мексики. Под его руководством команда неудачно выступила на чемпионате мира – 2022, не сумев выйти из группы.

В Европе Херардо известен по работе в каталонской «Барселоне». 60-летний аргентинский специалист занимал пост наставника «сине-гранатовых» с 2013 по 2014 год.