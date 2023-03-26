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Автор победного пенальти в финале ЧМ подарил 60 билетов на матч Аргентины с Панамой сиротам

26 Марта 2023 • 06:44 Комментировать

Сборная Аргентины вернулась на поле и со счетом 2:0 уверенно обыграла в товарищеском матче команду из Панамы. Игра состоялась на стадионе «Монументаль» в аргентинской столице. За матчем, среди прочих, имели удовольствие следить шесть десятков сирот, билеты которых оплатил Гонсало Монтиэль - автор победного пенальти в финале чемпионата мира.

Красивый жест Монтиэля по достоинству оценила аргентинская пресса - на какое-то время его популярность даже превзошла популярность Лионеля Месси, который, к слову, в прошедшем матче забил 800-й уже гол в своей блистательной карьере. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Панамы Гонсало Монтиэль
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