Автор победного пенальти в финале ЧМ подарил 60 билетов на матч Аргентины с Панамой сиротам

Сборная Аргентины вернулась на поле и со счетом 2:0 уверенно обыграла в товарищеском матче команду из Панамы. Игра состоялась на стадионе «Монументаль» в аргентинской столице. За матчем, среди прочих, имели удовольствие следить шесть десятков сирот, билеты которых оплатил Гонсало Монтиэль - автор победного пенальти в финале чемпионата мира.

Красивый жест Монтиэля по достоинству оценила аргентинская пресса - на какое-то время его популярность даже превзошла популярность Лионеля Месси, который, к слову, в прошедшем матче забил 800-й уже гол в своей блистательной карьере.