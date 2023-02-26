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Бывший голкипер аргентинской сборной решил завершить карьеру

26 Февраля 2023 • 04:02 Комментировать

Мариано Андухар, бывший голкипер аргентинской сборной, решил повесить перчатки на гвоздь, этот сезон будет для него последним в составе «Эстудиантес да Плата». Об этом Мариано объявил в ходе эфира на D Sports Radio.

- Хотя я хорошо себя чувствую, этот год будет для меня последним, надеюсь, он пройдет для меня хорошо. Настало время заканчивать карьеру, - заявил Андухар.

Андухар выступал в Европе, но лишь в Италии - сперва в составе «Палермо», затем пять лет провел в «Катанье», и, наконец, выступал в составе «Наполи» - с 2014 по 2016 год. Провел одиннадцать матчей в составе аргентинской сборной, пропустив такое же количество голов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Наполи Мариано Андухар
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