Бывший голкипер аргентинской сборной решил завершить карьеру

Мариано Андухар, бывший голкипер аргентинской сборной, решил повесить перчатки на гвоздь, этот сезон будет для него последним в составе «Эстудиантес да Плата». Об этом Мариано объявил в ходе эфира на D Sports Radio.

- Хотя я хорошо себя чувствую, этот год будет для меня последним, надеюсь, он пройдет для меня хорошо. Настало время заканчивать карьеру, - заявил Андухар.

Андухар выступал в Европе, но лишь в Италии - сперва в составе «Палермо», затем пять лет провел в «Катанье», и, наконец, выступал в составе «Наполи» - с 2014 по 2016 год. Провел одиннадцать матчей в составе аргентинской сборной, пропустив такое же количество голов.