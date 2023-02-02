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«Бомбонера» может закрыться

02 Февраля 2023 • 21:48 Комментировать

Стадион «Бока Хуниорс», знаменитая «Бомбонера», может быть закрыт в ближайшее время. Причина - проблемы с безопасностью, которые связаны сразу с несколькими аспектами деятельности стадиона. Из-за этого арену уже несколько раз штрафовали, в том числе и в прошлом году, когда владельцам стадиона пришлось выплатить два миллиона песо. Но давление после этого только усилилось.

«Бомбонера» открыта с 25 мая 1940 года, в 2000 году стадион официально переименовали в имени Альберто Х.Армандо, однако фанаты все равно используют в основном старое название. В прошлом по тем или иным причинам его уже несколько раз закрывали. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Бомбонера
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