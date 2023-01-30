Нападающий Саломон Рондон стал футболистом клуба «Ривер Плейт». Аргентинцы официально объявили о переходе 33-летнего венесуэльца в свои ряды.

В России Саломона Рондона хорошо помнят по выступлениям сразу за несколько клубов – за казанский «Рубин», питерский «Зенит» и московский ЦСКА.

«Ривер Плейт» заполучил Саломона Рондона как свободного агента. Предыдущим клубом венесуэльца был английский «Эвертон». Впрочем, в последний раз Рондон выходил на поле в октябре.

Отметим, что «Ривер Плейт» является одним из наиболее известных футбольных клубов Латинской Америки.