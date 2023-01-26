Перуанский центрфорвард Паоло Герреро, долгое время выступавший в чемпионате Германии, перебрался в Аргентину.

Новым местом работы 39-летнего футболиста стал «Расинг», об этом рапортует пресс-служба клуба. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего года. Предыдущей командой южноамериканца был бразильский «Аваи».

В Европе Герреро известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию» и «Гамбург». За сборную Перу нападающий провел 107 поединков, в которых отметился 38 забитыми мячами. В составе национальной команды Паоло становился серебряным и бронзовым призером Кубка Америки.