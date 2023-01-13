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Экс-форвард «Зенита» может перейти в «Ривер Плейт»

13 Января 2023 • 08:44 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Саломон Рондон может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. Согласно сведениям журналиста Сезара Луиса Мерло, заинтересованность в услугах венесуэльского футболиста проявляет «Ривер Плейт».

Стороны уже вступили в переговорный процесс. В настоящий момент клуб занимается оформлением всех документов, а Рондон готовится к медицинскому обследованию. Саломон является свободным агентом после ухода из «Эвертона» в декабре прошлого года.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в восьми поединках за «ирисок», не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривер Плейт Саломон Рондон Трансферы футбола - зима 2023
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