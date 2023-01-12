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Тевес не спешит вернуться к тренерской деятельности

12 Января 2023 • 03:30 Комментировать

Бывший аргентинский нападающий Карлос Тевес попробовал себя в роли тренера после того, как повесил бутсы на гвоздь, но, по его словам, он не испытывает особого желания вернуться к этому делу. Тевес считает, что его энергия и присутствие сейчас больше нужны его семье.

- Могу ли я сказать, что мне не хватает «Боки»? Нет., и по футболу в целом не скучаю. Мен звали поработать в другие команды, в том числе «Индепендьенте». Но мне сейчас нужно время для других вещей. Я наслаждаюсь временем, проводимым с семьей, - цитирует слова Карлоса Тевеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлос Тевес
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