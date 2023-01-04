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Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

Бывший партнёр Марадоны по сборной: «Месси - номер один сегодня, но Марадона остается Богом футбола»

04 Января 2023 • 06:30 Комментировать

Педро Паскулли, бывший футболист аргентинской сборной, который в 1986 году выиграл чемпионат мира бок о бок с Диего Марадоной, поделился своим мнением о недавно закончившемся чемпионате мира. Напомним, что аргентинская сборная выиграла чемпионский титул - первый после успеха как раз 1986 года.

- Я очень доволен, мы выиграли чемпионат мира через 36 лет. Хочу напомнить, что без моего гола мы бы не стали чемпионами (Паскулли подразумевает свой гол в ворота сборной Уругвая в 1/8 финала того чемпионата - прим.ред.). Сравнение Марадоны с Месси? Это бесполезно. Сегодня Месси - номер один в футболе. А Диего был Богом футбола, - цитирует Паскулли итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины ЧМ-1986 Педро Паскулли
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